Guía definitiva para participar en la batalla de Canamunt i Canavall

RGS | Palma El 2 de septiembre, en el Parc de la Mar se celebrará una vez más la épica batalla de Canamunt i Canavall organizada por Orgull Llonguet. Miles de personas, divididas en dos bandos, y pistolas de agua en mano, cumplirán con su misión: no dejar a ningún enemigo seco.

Para que puedas disfrutar al máximo de tan divertida celebración y sobrevivir a la batalla, te ofrecemos la guía definitiva.

1. ¿En qué consiste la fiesta? La batalla rememora un cruento enfrentamiento entre dos bandos nobiliarios (Canamunt y Canavall) entre el siglo XVI y XVII en Palma. En la actualidad, se formarán también dos bandos y el juez Berga intentará mediar entre ellos para intentar salvar a los participantes de las terribles consecuencias: acabar empapados. Spoiler: nunca lo consigue.

2. ¿Qué necesito para participar? Necesitas una camiseta amarilla si quieres pertenecer al bando de Canavall o una roja si te decantas por Canamunt. Además, imprescindible, una pistola de agua o algo similar, globos de agua... Si quieres cumplir a rajatabla el protocolo, no te olvides de llevar algún elemento de disfraz. Te aconsejamos que dejes el móvil en casa (o lo guardes en una funda estanca) y que lleves ropa y zapatos que se puedan mojar.

Si lo deseas, puedes comprar las camisetas de la organización y de esta forma ayudar a financiar la fiesta.

3. ¿Dónde tengo que inscribirme? No es necesario inscribirse. Debes aparecer en el punto de encuentro del bando que elijas a la hora marcada por la organización: ni un minuto más tarde. Canamunt deberán reunirse a las 16.00 horas en la plaza de Sant Jeroni y Canavall en Drassanes a la misma hora. Dos charangas acompañarán a cada una de las facciones al Parc de la Mar.

4. ¿Qué bando elegir? Cualquiera. Puedes basarte en el color del que tengas camisetas, echarlo a suerte con tus amigos o elegir la zona de Ciutat con la que más te identifiques y ver a qué a qué bando pertenece.

5. Cumple con las normas de la organización. Son las siguientes: no malgastes agua, usa la que te proporcionan allí; respeta la zona seca y el entorno en general; usa las papeleras y lo baños que están a disposición de los participantes; no entres con vasos de cristal ni te pases bebiendo. Y recuerda: No es No (i punt).