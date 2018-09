La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Fira B!

El mercado profesional de música y artes escénicas de Balears, la Fira B!, que arrancó ayer jueves y se celebrará en distintos puntos de Palma hasta el próximo domingo, ofrece un sinfín de propuestas, para todos los públicos. En materia de artes escénicas, de la programación de hoy viernes destaca la pieza Sur de Sal, de Concha Vidal (Teatre Catalina Valls, 17 horas); Llum Trencada, de Iguana Teatre (Mar i Terra, 19 horas); Joc, de Atempo Circ, compañía procedente de Barcelona con diez años de trayectoria (Xesc Forteza, 19 horas); el monólogo La sorpresa del roscón, de Asun Planas (Can Alcover, 22.30 horas) y dos espectáculos relacionados con la danza en el Principal, En construcción (20.30) y Tales of the Body, de Andrea Cruz (22.00). El sábado se representarán, entre otros títulos, Al Voltant, del colectivo Lamajara (Catalina Valls, 17 horas); Capaltard, de Mals Papers (Mar i Terra, 19 horas); Upsidedown, de la compañía La Mecánica (Xesc Forteza, 17.45 horas); A S'Ombra, de la compañía de circo A Tiro Fijo (Plaça Major, 19 horas); Las muchísimas, del grupo Mariantonia Oliver (Principal, 20.30), La classe, de El somni Produccions (Principal, 22.00); y Pariéntesis, de Diego y Clara Ingold (Solleric, 23.30). La última jornada, la del domingo, pondrá en escena Sentinel, del Circ Bover (Principal, 12.00); 1'28, de Raquel Klein (Principal, 13 horas); el recital coreográfico Evocación, de Jaime Hidalgo y Nieves Portas (Conservatori Superior, 17.00); y Aüc – El so de les esquerdes, de Les Impuxibles (Xesc Forteza, 19.00). Por lo que se refiere a la música, se han programado hasta 44 conciertos. Entre los más atractivos para hoy viernes el de Romeo (Museu de Mallorca, 22.15); la Glissando Big Band (Museu de Mallorca, 23.15); los rockeros menorquines Nonasound (Portella, 19 horas); Aucell Cantaire, el último proyecto del que fuera líder de los Crudos allá por los 90, Toni Verd (Portella, 20.30 horas); y Papa Topo (Portella, 23.30). El sábado se podrá escuchar a Clara Peya (Xesc Forteza, 18.30); Blai Vidal Trio (Museu de Mallorca, 20.15); la canción de autor de Marcel Cranc (Museu de Mallorca, 21.45); The Indian Summer (Portella, 20.15); Ombra (Portella, 21.00); y dos grandes nombres, los de Maico (Portella, 21.45) y Jansky (Sabotage, 01.00). El domingo se despedirá con la música de Psaiko Quartet (Auditori del Conservatori, 10 horas); el piano de Andreu Riera (Conservatori, 11.30); y la violinista Lina Tur (Conservatori, 13 horas). Además, tendrán lugar numerosas mesas redondas, presentaciones y tertulias, como la dedicada a los sellos musicales, este viernes.

Ballet Nacional de Marsella

Un ballet de peso, el de Marsella, fundado en el año 1972 por Roland Petit, uno de los máximos representantes del ballet de la segunda mitad del siglo XX, y dirigido desde hace cuatro años por Emio Greco y Pieter C. Scholten, llega a Palma para desplegar un universo coreográfico que bebe del lenguaje clásico y de la danza contemporánea.

Lo hará a través de dos piezas, Bolero y Extremalism. La primera, con un tema musical abrumador y representada en distintas ciudades españolas, está concebida para nueve bailarines que tratan de liberarse de la pulsión que el ritmo y la música causan en sus cuerpos. Cuando el Bolero fue creado por el Nijinska Ballet, los bailarines se movieron en un ambiente hispano. Greco y Scholten evadieron inmediatamente la cuestión de la decoración para centrarse en la fricción entre los cuerpos y la música

Por su parte, Extremalism explora cómo la humanidad responde a la crisis actual. ¿Qué hace un cuerpo en una situación extrema? ¿Cómo sobrevive en un entorno muy mínimo? Hace veinte años, comenzó la colaboración entre Greco y Scholten.

En esta pieza de aniversario, vuelven a las cualidades intrínsecas de sus primeras producciones y lo que define su enfoque. Con los bailarines del Ballet Nacional de Marsella y ICKamsterdam, revisan su trabajo mientras continúan evolucionando.

Danza

Fecha: sábado 29 de septiembre, a las 21.00 horas.

Lugar: Auditòrium de Palma. Passeig Marítim.

Entradas: 25-50 euros.

Berri Txarrak

Berri Txarrak, Bay City Killers, MainLine 10, Deadwood Tree, Saïm y Metacorc. Media docena de grupos explosivos para el Atomic, festival que música rock que se celebra en Es Gremi, el templo de los decibelios.

La banda navarra Berri Txarrak se ha convertido con el tiempo en habitual de los escenarios de la isla, con visitas cada un par de años. Surgidos en Lecumberri, en Navarra, hace 24 años, en esta ocasión presentarán Infrasoinuak, noveno trabajo de estudio de un grupo que ha decidido empaparse de sonoridades más reflexivas, con una propuesta que conjuga la dureza y a la vez los pasajes melódicos. Riffs de guitarra, power pop sin fisuras y actitud punk rocker para una noche de saltos y caderas dislocadas.

Música

Fecha: sábado 29 de septiembre.

Lugar: Es Gremi. Polígono Son Castelló.

Precio: anticipada 22 euros; en puerta 25.

El dia minimúsica

Sexy Sadie, The Pinker Tones, Barceló Brothers, Maria Rodés, Miquel Serra, Isla Iglú, Jorra i Gomorra, Kate Donovan, Magneto Dj y Siamiss Djs son algunos de los atractivos de una nueva edición de El dia minimúsica. Un festival para toda la familia que se celebrará este sábado día 29, a partir de las 11 horas, en Es Baluard. Durante la jornada se podrá degustar el talento de un total de diez artistas y participar de ocho talleres, entre los cuales hay algunos ya clásicos como el de Souvenir Edicions o la tecnología de Tecnoaprendo. También regresa el colectivo Tembo, con el cual los más pequeños se convertirán en artistas urbanos, y el chef Miquel Calent, que demostrará que comer y cocinar de forma saludable también puede ser divertido. El resto de talleres están relacionados con el mundo de la música, columna vertebral del festival.

Música

Fecha: sábado 29, desde las 11 horas.

Lugar: Es Baluard.

The Posies

The Posies cumplen 30 años y para celebrarlo agarran el volante y emprenden una gira llamada The Posies 30th Anniversary tour. Jon Auer / Ken Stringfellow / Mike Musburger / Dave Fox, the legendary lineup from Frosting On The Beater, que arranca hoy en Casa Planas.

Un nombre que responde a la alineación titular que dio forma al que está considerado el disco más emblemático y aplaudido de su trayectoria. La gira les llevará por Barcelona, Zaragoza, Córdoba, Cádiz, Granada, Valencia, Madrid, Pontevedra y Azpeitia.

En Palma se dejarán arropar en el escenario por una vieja amiga de Stringfellow, Cuca Moreno, que interpretará junto a ellos un tema.

Formados a finales de los años 80 en Estados Unidos, en Bellingham, cerca de Seatle, The Posies sobrevivió al grunge, fenómeno con el que nunca llegó a encajar.

Música

Fecha: hoy viernes a partir de las 20 horas.

Lugar: Casa Planas. Avenida Sant Ferran de Palma.

Precio: 18 euros. Entradas anticipadas agotadas.

Mago Yunke

La magia de Yunke con su espectáculo Conjuro es, aseguran desde Trui, "sin lugar a dudas una opción que va a dejar en los espectadores una sensación que tardarán en olvidar, ofreciendo desde números, con mucha fuerza y espectacularidad hasta tiernos juegos que harán las delicias de todo tipo de público". Durante una hora y veinte minutos Yunke presentará sus últimas creaciones mágicas. Sus numeros de grandes y pequeñas ilusiones tendrán un abanico de sensaciones que irán de la incredulidad a la fascinación, pasando por la incertidumbre y la tensión del momento, acompañado por todo momento con una fuerza y un ritmo impresionantes. Es un espectaculo único en España, los espectadores forman en todo momento parte de este montaje, lo viven de cerca y lo hacen suyo. Lo verán tan de cerca que no darán credito.

Magia

Fecha: sábado 29 de septiembre, a las 20.30.

Lugar: Trui Teatre.

Miguel Lago

Después de varias temporadas de éxito con Soy un miserable, el cómico gallego se sube al escenario con un espectáculo completamente nuevo e inédito: Pone orden. Tras sus sonadas y aplaudidas apariciones en El club de la comedia o en Late motiv by Buenafuente estrena un show que ha sido concebido como una catarsis, una explosión de sinceridad con una particular y sarcástica manera de ver el mundo. Miguel Lago se presenta dispuesto a poner orden de una puñetera vez ante el caos que le rodea.

Humor

Fecha: domingo 30 de septiembre, desde las 19.00 horas.

Lugar: Trui Teatre.

Lugar: precio el día del espectáculo, 22 euros.