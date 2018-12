¿Qué hacer este viernes en Mallorca?

Gabi Rodas

Conciertos de Navidad: los villancicos se instalan en el escenario

El Auditorium de Palma, el Teatre Principal, el Auditori de Manacor, sa Màniga y la iglesia de Sant Francesc se entregan a las canciones navideñas

Desde hoy viernes y hasta el próximo jueves, los siete días que cubre este FND, se sucederán los conciertos navideños, a razón de, como mínimo, uno por día. Recitales que defienden la solidaridad y la paz en tiempos oscuros como los que vivimos. El primero de ellos en orden cronológico llega hoy mismo, en el Auditorium de sa Màniga, en Cala Millor, a cargo de la Escuela de Música y Danza de Sant Llorenç. Un concierto que ha acompañado la historia de este auditorio desde el año 2002.

El sábado será el día grande en cuanto a número de conciertos de Nadal se refiere. En el Auditorium de Palma, más de 400 voces, las de la Coral Universitat de les Illes Balears y las de todas sus corales filiales, protagonizarán el tradicional Concert de Nadal, que este año se presenta bajo el título Un Nadal Mediterrani. La voz de la actriz Catalina Florit ejercerá de hilo conductor del concierto, "con la narración de la dura y larga travesía de un joven sirio que cruzó todo el Mediterráneo hasta llegar a Mallorca, donde reside en la actualidad", señala el director Joan Company. Se interpretarán canciones griegas, hebreas, árabes, populares inglesas y catalanas que serán interpretadas tanto a capela como acompañadas al piano, violín y otros instrumentos, con la percusión con un protagonismo especial. Otro concierto destacado de este sábado será el de los coros del Teatre Principal de Palma. Las cuatro formaciones (Petitons, Infantil, Juvenil y coro titular) ofrecerán una muestra de su repertorio en el que no faltará una selección de villancicos, piezas de ópera y canciones de los más variados estilos y géneros. Por último, las asociaciones rusas Club Teremok y Kalinka han programado un espectáculo musical infantil con personajes de cuentos famosos y bailes típicos navideños rusos alrededor del árbol de Navidad que se interpretará en lengua rusa y tendrá lugar en el Auditorium de Palma.

El domingo también habrá Concert de Nadal, en el Auditori de Manacor, con la Banda de Música de Manacor y el pianista Andreu Riera, que se pondrá al frente de este concierto navideño que dirige Eduard Bernabé y que está dirigido a todos los públicos a partir de cuatro años.

Y entre semana, el jueves, una formación habitual por estas fechas, Cap pela. El grupo vocal ofrecerá en la Basílica de Sant Francesc, desde las 20.30 horas, un concierto bien especial con una selección de canciones de su repertorio navideño que van desde los clásicos internacionales Jingle Bells o Happy Christmas de Lennon y Yoko Ono hasta villancicos como El noi de la mare o Fum, fum, fum. La actuación será benéfica y parte de la recaudación se destinará a la reconstrucción del tejado de la iglesia de Sant Francesc.

¿Dónde verlos? Hoy, en el Auditorium sa Màniga de Cala Millor; mañana sábado en el Auditorium de Palma, Teatre Principal de Palma, y Auditorium de Palma; el domingo, en el Auditori de Manacor; y el jueves en la Basílica de Sant Francesc.

Pink Tiramisu Agency cumple dos años y lo celebra con dos noches de conciertos, protagonizados por Pablo Und Destruktion, Texxococo y Ceremoney, el viernes; y ya el sábado, con Los Nastys, The Wheels y Go Cactus. El asturiano Pablo Und Destruktion vuelve a la isla con su folk experimental. Otro atractivo es el concierto de The Wheels, una de las bandas con más recorrido de la isla, con la psicodelia y el pop rock por bandera.

¿Dónde verlo? Fecha: viernes 14 y sábado 15, a las 19 horas.

Lugar: Casa Planas. Avinguda Sant Ferran.

'Es-Puto Cabaret'

En el Teatre Sans se programa Es-Puto Cabaret, un espectáculo de marionetas para adultos. De la mano de El Espejo Negro, premiada compañía procedente de Málaga, este montaje pone en escena a una subversiva estrella del transformismo de nombre Mariana Travelo, excantante de dudosa reputación que actúa en un cabaret insólito. Una invitación para la risa –que falta nos hace en estos tiempos–, el arte y la provocación. Premio al Mejor Espectáculo para adultos en la 25 Mostra Internacional de Titelles Vall d'Albaida 2009, Es-Puto Cabaret abre la puerta al cabaret más petardo, corrosivo y burlesco, según palabras de sus responsables. Un diálogo con los habitantes de la noche a través de unos personajes surgidos de la más sorprendente fantasía.

¿Dónde verlo? Fecha: días 14, 15 y 16 de diciembre, a las 20.30 horas, salvo el domingo, a las 19 horas.

Lugar: Teatre Sans.

Precio: 12 euros.

Voicello

La Sala Magna del Real Club Náutico de Palma acogerá hoy el estreno del nuevo videoclip de Voicello, el dúo mallorquín ganador del Premio Enderock de 2018 en la categoría de mejor disco de música clásica. El vídeo, de la canción Cançao do Mar d'arrels, incluida en el último disco de Voicello, ha sido realizado por el cineasta Joan Bover, nominado junto a Carlos Cabotá para los Premios Goya por su cortometraje Kyoko. Voicello está formado por la soprano Carme Garí y el violonchelista Gabriel Fiol. Su propuesta Crossover Ópera Pop, en la que se integra el videoclip, fusiona música clásica con estilos como el pop y el jazz, y consta de composiciones propias, versiones de ópera, obras para violonchelo, música popular de Mallorca y canciones de bandas sonoras. Tras la presentación del viodeoclip de Joan Bover, Voicello ofrecerá un concierto al que se puede acceder mediante invitación.

¿Dónde verlo? Hoy viernes, a las 20 horas.

Sala Magna del Real Club Náutico de Palma

El Consorcio es patrimonio musical de España, como Mocedades, grupo al que pertenecieron todos sus integrantes y que fue la única formación hispana que ha vendido un millón de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano. Formado por Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga, y Carlos Zubiaga, El Consorcio es el grupo vocal por excelencia de nuestro país y sus grandes éxitos permanecen en la memoria colectiva de millones de españoles, como Tómame o déjame, El vendedor, La otra España, Qué pasará mañana, Secretaria, Quién te cantará, Desde que tú te has ido, Amor de hombre, Dónde estás corazón o Le llamaban loca. Sus magníficas voces, con un empaste y una calidad sin igual, los llevaron a conquistar un Grammy Latino en 2016.

¿Dónde verlo? Fecha: viernes 14 de diciembre, a las 20.30 horas.

Lugar: Auditorium de Palma. Passeig Mallorca.

Precio: entre 28 y 35 euros.

