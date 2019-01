Es finde... con Víctor M. Conejo (11, 12 y 13 de enero)

Víctor M. Conejo

Música

Viernes

Malditos cantautores presenta: Rupatrupa + Lalo Garau

¿Dónde verlo? Attic Club (Passeig Born 1, Binissalem)

Entradas: taquilla inversa

A las 22:30 horas

Lluís Cabot: Presentación del EP Periple estacionari

¿Dónde verlo? Novo Café Lisboa (Sant Magí 33)

Entradas: 8 euros

A las 21:30 horas

Postfiesta con Retroman + Salme DJ (23-4 h.)

Noche africana: Omar Niang + DJ Eridú

¿Dónde verlo? Maraca Club (Poeta Francesc Fiol i Joan 1)

A las 23:00 horas

Tropibeat: Lleig + Trashman

¿Dónde verlo? Diskette (Joan Miró 54)

Entradas: 3 euros cerveza / 6 euros copa

A las 23:00 horas

Sábado

Vai Toma vol. 4: DJ Elfo + Cleber

¿Dónde verlo? I-Pub (Boneters 31, polígono Son Castelló)

A partir de las 00:00 horas

Los directos del Café Club: Los Dalton

¿Dónde verlo? Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló)

A las 20:00 horas

Cicle de noves músiques de Mallorca PHONA: String Piano de Alter Face Piano Ensemble

¿Dónde verlo? Capilla de Sant Juníper (Marquès de Bèlgida s/n, Marratxí)

Entradas: taquilla inversa

A las 19:00 horas

Sa Capsaneta presenta: Nit de foguerons

¿Dónde verlo? C/Lepanto (Lloseta)

A partir de las 20:30 horas

Con Xanguito Quartet + Selector Pableras

Tardeo. Conejomanso (invitado) + Oliveros (residente)

¿Dónde verlo? Kaelum Club (Av. Argentina 1)

A partir delas 16:30 horas

Vermut en vivo: Monkey Doo + Watermelons

¿Dónde verlo? Sa Bodega (Nou de Sant Pere 4, Esporles)

A partir de las 13:00 horas

Wake Up Dance

¿Dónde verlo? Sala Sa Tanca (Arxiduc Lluís Salvador 12A, Deià)

Entradas: 10 euros

De 11:30-15:30 h. (baile, relajación, masajes, comer y paseo)

Escena

2ª semifinal del Torneig de dramatúrgia de les Illes Balears

¿Dónde verlo? Rafel Gallego vs. Joan Carles Bellviure

Teatre Mar i Terra (Sant Magí 89)

Viernes a las 20:00 horas

Entradas: 5 euros

Miguel Espejo

Viernes Hotel Amic Horizonte, Vista Alegre 1

Entradas: 7 euros / 20 euros con cena buffet

A las 22:00 horas

Sábado Cafetería Manhattan, Guillem Massot 4

Entradas: 7 euros / 15 euros con pamboli

A las 22:00 horas

Es variat



Sa Capsaneta presenta: Nit de foc, tapes i caparrots

¿Dónde verlo? Viernes en Lloseta

Cercavila con Gegants i Caparrots de Santa Maria (19 h. desde c/Mestre Antoni Vidal hasta Plaça Espanya) + Espectáculo piromusical con Dimonis Boiets de Vilafranca (20:30 h.) + Ruta de tapas (Sa Taverneta - Bar Bestard - Bar Toni - Sa Coveta - Celler Sa Plaça, 21

Vermut pijamero. Con DJ Ondo Loin

¿Dónde verlo? La tortillería (Plaça Quartera 1)

Sábado de 13 a 16 horas

Ruta històrica Canamunt i Canavall a Palma

¿Dónde verlo? Con Gaspar Valero

Sábado, 10:30 h

Reservas: 971 225 900.

Festa 15/15

¿Dónde verlo? Es Baluard (Plaça Porta Santa Catalina 10)

Martes a las 19:00 horas

Retrockpestiva: proyección de documentales

¿Dónde verlo? The Rolling Stones Rock and Roll Circus, de Michael Lindsay-Hogg (Reino Unido ,1996). Domingo en Teatre Catalina Valls (Passeig Mallorca 9), 18 h.

Vinicius, de Miguel Faria Jr. (Brasil, 2005). Miércoles en Teatre Catalina Valls, 19:30 h.

Aurora Picornell (1912-1937). Història i memòria

¿Dónde verlo? Edifici Sa Riera (Miquel del Sants Oliver 2)

Hasta el 1 de febrero

EX_exposició, expressió, exili

¿Dónde verlo? Casa Planas (Av. Sant Ferran 21),

Hasta el domingo

Somiant déus. Blai Bonet, Toni Catany

¿Dónde verlo? C.C. Sa Nostra (Concepció 12)

Hasta el 1 de febrero

Ballard Baluard

¿Dónde verlo? Es Baluard (Plaça Porta de Santa Catalina 10)

Hasta el 17 de marzo.

Artistas: Helena Almeida, Diana Coca, Juana Francés, José Guerrero, Tadashi Kawamata, Anselm Kiefer, Mati Klarwein, Marina Núñez, Guillermo Pérez Villalta, Francisco Ruiz de Infante, Amparo Sard, Baltazar Torres, Marcelo Víquez and Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze)

La competición en la antigua Grecia

¿Dónde verlo? Caixaforum (Plaça Weyler 3)

Hasta el 31 de marzo.

Al concierto de Rupatrupa, porque es un nuevo capítulo del bendito ciclo Malditos cantautores, porque este proyecto del madrileño Roberto Ruido transita con pericia entre rumba, reggae, pop y lo que le apetezca.Al concierto de Lluís Cabot, porque es el debut en solitario del cantante de los excelentes Da Souza, porque su pop transmite vitalismo y cotidianidad con ápices de realismo descreído.A la Noche africana en el Maraca, porque este ya legendario sótano ofrece la subyugante música en directo del senegalés Omar Niang más los ritmos negroides universales de una enciclopedia andante como DJ Eridú.A la Diskette, porque con ellos arranca la recuperación de Gomila, porque una de las armas más efectivas frente a la degradación es la cultura y por extensión la música, porque hace poco que han abierto con la voluntad de revalorizar uno de los barrios más carismáticos de la ciudad, y porque el viernes programan fusión de tropicalismo y drum& bass con dos conocidos jugones locales.A la nueva edición de las fiestas brasileñas Vai Toma, porque se distinguen en su oferta de funk carioca actual, hip hop, trap, dancehall y afro, y porque sus saraos son bastante únicos en la escena isleña.Al concierto de Los Dalton, porque son unos históricos del rock&roll, porque después de demasiados años de inactividad vuelven por fin a los escenarios.Al concierto de Alter Face Piano Ensemble, porque es el cierre de la primera edición del Cicle de noves músiques de Mallorca PHONA, porque es un proyecto denominado String Piano que propone una revisión y hasta reinterpretación en clave de vanguardia de la sonoridad del piano, y porque incluirá el lujo del estreno de cuatro obras inéditas junto con la presencia y explicaciones de dos de sus autores, François Rossé y Sami Klemola.A la Nit de foguerons del colectivo Sa Capsaneta de Lloseta, porque ante la próxima celebración de Sant Antoni hay quien ya no puede ni quiere esperar más y ofrece pipote, porque habrá grupo premiado (por la revista Enderrock) en directo y DJ de sabiduría oceánica en géneros latinos y mundialistas tanto de vieja como de nueva escuela.Al Tardeo del Kaelum, porque lo peta y lo sabes, porque son los pioneros en la sanísima costumbre de comenzar la jarana después de comer, porque interpretan el populismo mejor que nadie, porque las colas son perennes toda la tarde y por algo será, y porque pinchará vuestro seguro admirador, esclavo, amigo y siervo Conejomanso.A la nueva convocatoria del Vermut en vivo de Sa Bodega de Esporles, porque programan el swing canónicamente infalible de Monkey Doo junto con los temazos de buen populismo tanto old-school como modernetes de Watermelons.A la nueva convocatoria de las Wake Up Dance, porque consisten en arrancar en día con una fiesta en la que el alcohol no es necesario y sí desfogarse bailando, porque fomentan dejarse llevar física y espiritualmente, porque lo promocionan tanto que para hablar hay que salir fuera del recinto, y porque en esta ocasión anuncian sesión exclusivamente no electrónica.A la segunda semifinal del Torneig de dramatúrgia, porque es un combate de ingenio y hasta genio entre autores locales, porque ya van cinco ediciones evidenciando que en la cantera local hay talento y altura.A ver al monologuista Miguel Espejo, porque trata los temas cotidianos son la sorna ácida justa para reconocerse, porque su humor va más allá de lo amable para ser capaz de sacarle la punta necesaria para distinguirse de lo inocuo.A la Nit de foc, tapes i caparrots en Lloseta, porque ya llegan los saraos ante la próxima celebración de Sant Antoni, porque proponen torradas, folclore popular y sobre todo una atractiva ruta de tapeo por bares del pueblo.Al Vermut pijamero, porque a los benditos de La Tortillería no les basta con dinamizar el barrio y la ciudad con sus vermuts de mediodía, sus catas de vino y etcétera que además tienen el estilazo de proponerte que a su próximo pipote vengas en pijama, y porque habrá premios para las más altas cotas de originalidad, de ir abrigado y de horterismo.Sábado en 13-16 h.A la Ruta histórica Canamunt y Canavall, porque dentro de las actividades por Sant Sebastià y por medio de las explicaciones del historiador Gaspar Valero se podrá conocer la historia, leyendas y anécdotas de esos dos carismáticos barrios palmesanos.A la Festa 15/15, porque es el preludio a la celebración del quince aniversario del Museu d'Art Modern i Contemporani Es Baluard, porque habrá presentación de actividades e iniciativas, proyecciones e intervenciones artísticas, y por supuesto picoteo.Al Retrockpestiva, porque es un ciclo de excelentes documentales sobre capítulos fundamentales de la historia de la música, porque la selección es modélica, y porque verlos en pantalla grande es bastante impagable.A la exposición Aurora Picornell (1912-1937). Història i memòria, porque muestra la trayectoria vital y de pensamiento de esta pionera del sindicalismo y antecedente del feminismo, porque a través de su figura la memoria progresista, republicana y democrática son sinónimos.A la colectiva EX_exposició, expressió, exili, porque una amplísima nómina de artistas tanto locales como foráneos ha creado sus piezas con la libertad de expresión como leitmotiv.A la exposición Somiant déus. Blai Bonet, Toni Catany, porque son 120 instantáneas del extraordinario fotógrafo centradas en el cuerpo masculino, y porque añade la impagable singularidad de venir acompañadas por textos del poeta y escritor.A la exposición Ballard Baluard, porque del fascinante mundo del escritor revisitado por una amplia nómina de artistas de todo el mundo no puede salir más que hipercreatividad fascinante.A la exposición La competición en la antigua Grecia, porque muestra la relevancia que la práctica deportiva tuvo en la antigua civilización a partir de unos fondos cedidos por el muy prestigioso British Musem de Londres.