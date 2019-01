La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Gabi Rodas y Víctor M. Conejo Refree

Si hay un productor con el que todos sueñan, ese es Raül Fernández Miró, Refree en el mundo de la música. Sus trabajos como productor son tan extensos como brillantes, con nombres que quitan el hipo: Christina Rosenvinge, Silvia Pérez Cruz, Kiko Veneno, Rocío Márquez, Lee Ranaldo de Sonic Youth, Amaia, Josele Santiago, Rosalía... Este domingo presenta en Sa Congregació, en sa Pobla, su último trabajo como músico, La otra mitad.

"Será un concierto basado en este disco que acabo de editar con el sello alemán Glitterbeat. Un álbum con una historia detrás, con varios frentes. Una es que parte de dos EP's que edité anteriormente. Hace poco más de un año me di cuenta de que me apetecía hacer un formato un poco más pequeño que un disco de doce canciones. No le veo sentido al formato álbum si no tienes un concepto grande detrás. Así que me centré en mostrar en un formato más pequeño lo que me apetecía en cada momento.

Si el primer EP fue una impro de guitarra de piezas pequeñas, el segundo fue la banda sonora que hice para la película de Isaki Lacuesta. Ahí apareció Glitterbeat, un sello que siempre me ha interesado, para decirme que le apetecía editar los dos EP's en un solo álbum", explica Refree. En el escenario estará solo, aunque habrá algunas voces grabadas, de El Niño de Elche y Rocío Márquez. "Piezas sonoras suyas que no utilizamos en el disco y que sampleo", apunta un compositor que desde sus inicios, cuando militaba con la banda de hardcore Com Flakes, ha ondeado la bandera de la libertad.

Música

Fecha: 20 de enero, a las 19 horas.

Lugar: Sa Congregació. Sa Pobla.

Precio: 12 anticipada; 15 en taquilla.

Desatadas

Paz Padilla, Esther Rivas y Natalie Pinot son las protagonistas de 'Desatadas', una comedia construida a partir de escenas independientes con un denominador común: la mentira y la locura que tiñe todas las situaciones de la vida actual. Así, saldrán a escena la religión, el miedo a la soledad, el engaño en la pareja, la competividad en el ámbito profesional o la muerte.

Teatro

Fecha: del 18 al 20 de enero, a las 21 horas, salvo el domingo, a las 19.00.

Lugar: Auditorium de Palma.

Precio: 30 euros.

Torneig de Dramatúrgia

El Torneig de Dramatúrgia llega a su momento más esperado, la gran final, la que disputarán Joan Carles Bellviure y Laura Gost. El actor, escritor y director de teatro, fundador del grupo Iguana Teatre y vinculado al Teatre del Mar, venció en la segunda de las semifinales al dramaturgo y crítico teatral Rafel Gallego. Bellviure tendrá como rival en la gran final de este torneo a la escritora y guionista Laura Gost, que se impuso en la otra semifinal a la autora Irene Niubó.

Teatro

Fecha: este domingo, día 20 de enero.

Lugar: en el Teatre Mar i Terra, a las 20 horas.



Agenda

Viernes 18

Llonguetades

Molta Barra: Bailoteo heterodoxo multigénero con los hiperfiesteros Combo Bulla (Pes de la farina 12, 20-2 h.).

La tortillería: Carisma detrás y delante de la barra desde el mediodía, arrancando con el ya clásico e ineludible Weekbikining (13-16:30 h.) para acabar con sumándose a la llonguetada (Plaça Quartera 1, 19-0 h.).

Can Vinagre & Forn de Sant Elíes: Locales históricos de la ciudad y música en directo de Elliot, próxima joya local de alcance mundial (Oms 31, a partir de las 19 h., concierto a las 20:30 h.).

Plaça Fleming: Swing en directo con Monkey Doo y temarracos universales desde la cabina con un pope de las últimas y próximas cinco décadas como DJ Aparicio (Plaça Alexander Fleming, a partir de las 19 h.).

Llongueranis: Locales comerciales con solera y música cubana en directo con Black Tears (Els Geranis, Passatge particular Guillem de Torrella, 20-23 h.).

Tandem Club: Swing, mucho baile con la comodidad de ser en su cálida sala interior (Arxiduc Lluís Salvador 122, 21:30-1:30 h.).

A Tres Bandas: Local dinámico como pocos en la escena cultural local, ofrece el concierto acústico de Txango de Pirates Pirats (Plaça Barcelona 20, a partir de las 20:30 h.).

Trabucada: Menú completo con DJ Pelat Titina, exposición de fotos de Anabel Gil, rifa de merchandising de Dimonis Trabucats y cuentacuentos (C/Cazador, a partir de las 19:30 h.).

Bruixeries: Torradoras, barra exterior y música con dinamismo en un local de farras míticas (L'estanc 9, 20-3 h.).

Llonguetada castellera: Castellers, música de ambiente y rifas de productos de las collas y de Melicotó (Plaça de la sitja, Es Secar de la Real, 19-23:30 h.).

El Molinar: Localización marinera con encanto con el anuncio de actividades infantiles y música en directo (Plaça de la gruta, 19-23:30 h.).

También el viernes

Al segundo episodio de Brexit Blues, porque es un ciclo con tanto estilo que está dedicado a la salida de Gran Bretaña de la UE, y porque trae joyas de folk, indie, rock de aquellas islas.

Brexit Blues 2: StevieRay Latham. Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 21 h., 12 €.

A la presentación del libro Gene Clark. Vuela hacia el sol del crítico musical Álvaro Alonso, porque es un viaje a la vida personal y profesional del fundador de los míticos The Byrds, y porque para redondear habrá concierto de los añorados Los Valendas en formación especial.

Álvaro Alonso: Presentación de Gene Clark. Vuela hacia el sol + Los Valendas. Espai Xocolat (Font i Monteros 18), 20 h.

Al concierto de catalán Ferran Palau, porque es el guitarrista de los muy estimables Anímic, porque viene a presentar su tercer trabajo en solitario, y porque teloneará el local Lluís Cabot, también estrenando su primer EP.

Ferran Palau (presentación de Blanc) + Lluís Cabot (presentación de Periple estacionari). Can Lliro (Joan Lliteras 42, Manacor), 21 h., 8 €.

Al concierto de Saxophobia Funk Project, porque son una máquina propulsora de funk, jazz clásico y lo que haga falta, y porque a falta de llonguets pondrán temarracos interpretados con jerarquía.

Saxophobia Funk Project. Attic Club (Passeig Born 1, Binissalem), 22:30 h.

Sábado 19

Otras opciones ante, un año más, el pobre cartel de la revetla

Es Badulake & Bella Juanita: Uno de los epicentros del despopirre gordo un año más con electrónica, tropical, afro, disco y/o drum & bass con Lleig!, Super Agente 86 y Mixim (Minyones 2 / Paraires 23, 19-1 h.).

La viniloteca: Nuevo punto de encuentro de devotos de los vinilos y los vinos cuyo timón visible es el histórico y carismático líder de La Gran Orquesta Republicana, ofrece su versión pseudo electrónica en dúo como LGOR Sound System y el funk&soul de DJ Funky Paella Selecta (Vidrieria 17, 20:30-1:11 h.).

Honky Tonk: Espacio con personalidad como pocos y el lujazo de tener a DJ Triqui pinchando funk, hip hop y etcétera (Sant Llorenç 9, a partir de las 22 h.).

Lunita: Pum-pum-pum democrático y accesible en dos salas encabezado por figura de estimable dimensión. Sala Principal: Wally López + Danny Fernández + Mili Takeshi + Pedro Silva + David Cop. Terraza: Álex K + S de Sevilla + Cañellas + Emy VR + Jonathan Bosch + Yerai An (Camí de Can Pastilla 39, 20-6 h., anticipada 12 €).

También el sábado

Al concierto de Come Animal!, porque son una locomotora de rock&roll&garage, porque son de lo más intenso y auténticamente visceral que puede verse hoy en un escenario, porque sus canciones sudan, sus letras hostian y su actitud es vehemente hasta lo incandescente, y porque todo ello convierte en excepcional que presenten disco.

Come Animal!: Presentación de Me arrancaste el corazón. Mais Vinilo (Passatge Antoni Torrandell 2, local 14), 12 h.

A la nueva convocatoria de las Wake Up Dance, porque consisten en arrancar en día con una fiesta en la que el alcohol no es necesario y sí desfogarse bailando, porque fomentan dejarse llevar física y espiritualmente, porque lo promocionan tanto que para hablar hay que salir fuera del recinto, y porque en esta ocasión anuncian sesión exclusivamente no electrónica.

Wake Up Dance. Sala Sa Tanca (Arxiduc Lluís Salvador 12A, Deià), 11:30-15:30 h. (baile, relajación, masajes, comer y paseo), 10 €.

¡Más saraos!

Al Vermut ressacós, porque hay que ser gracioso, ingenioso, salao y largamente cachondo para programar un vermut al mediodía después de las fiestas de Sant Sebastià y llamarlo sin ambages "resacoso".

Vermut ressacós. Mort i resurrecció de Sant Sebastià. Con Aurora Punxadisc. Domingo en plaça Raimundo Clar, 12-15 h.

Al Salsebastià, porque es el nuevo episodio del ciclo Novo Jam Sessions alrededor del jazz y hasta los ritmos latinos, porque para cerrar las celebraciones en honor al patrón religioso nada mejor que ponerse laico y bailón con jugones locales de la escena.

Novo Jam Sessions: Salsebastià con Timba Tumbet & Pepe Ragonese + DJ Payo Pone. Jam dirigida por Pep Lluís García. Domingo en Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 19 h.

A la nueva edición del Martini & Swing, porque ofrece uno de los bailes de moda para burgueses con aspiraciones de dinamismo sin excesos, porque la música será en directo y se complementa con la oferta gastronómica del mercado gastronómico cercano.

Martini & Swing con Monkey Doo. Domingo en el Mercat 1930 (Passeig marítim 33), 12:30-14:30 h.

Al Sant Sebastià Indoor Fest, porque es taza y media y doble y la cubertería entera de electrónica democrática a pistón para pasar un domingo cabeceando y zapateando hasta el hartazgo feliz.

Sant Sebastià Indoor Fest: Manu Sánchez + Mili Takeshi + Javitoh + Cacio Fernández + Álex Rasta + Mateo Vitale + TJ Cabot. Domingo en terraza y sala 3 de Es Gremi (Porgadors 16), 18-6 h., anticipada 15 € c.c.

Al Garito, porque es un clásico perenne de la oferta electrónica con pedigrí, porque son sibarísticos en la medida justa y ya llevan 20 años convenciendo, y porque para cerrar Sant Sebastià programan a los jóvenes pero sobradamente versados del colectivo Elephank.

Elephank Sant Sebastià. Domingo en Garito Café (Dársena de Can Barbarà s/n), 23-4 h.

Al concierto de 3MA, porque viene definido como un encuentro musical entre Mali, Marruecos y Madagascar con tres virtuosos músicos de instrumentos tradicionales como la kora, el oud y la valiha, porque tal mezcolanza no puede sonar más fascinante.

3MA. Martes en Caixaforum (Plaça Weyler 3), 19 h., 15 €.

A ver la quinta edición de Versus Elèctric, porque es un encuentro de electrónica y poesía, porque encabezado por la fascinante música de El Prehome Indefinit y los subyugantes textos de Emili Sànchez-Rubio una amplia nómina de participantes darán forma y contenido a una jam que puede resultar deslumbrante.

V Versus Eléctric. Con El Prehome Indefinit, Emili Sànchez-Rubio, Bartomeu Crespí, Damià Rotger, Alberto Estela, Andrea Jarales, Nina Monroig, Joan Josep Barceló, Sebastià Mesquida, Miquel Simonet, Tomeu Morro, Pere Perelló, Iru Ronnin€ Jueves en Ideari (Costa Can Muntaner 5), 20:30-23:30 h.

Escena

A ver La lista de mis deseos, porque asegura accesibilidad amable al estar basada en un best-seller, porque plantea la clásica disyuntiva de sobremesa sobre si el dinero da la felicidad, y porque la protagonista de este monólogo, la mallorquina Llum Barrera, ha cosechado firmes loas.

La lista de mis deseos. De Grégoire Delacourt, adaptada por Yolanda García Serrano, con Llum Barrera, dirigida por Quino Falero. Sala Mozart del Auditòrium (Passeig marítim 18), vie y sab 20 h., dom 19 h., 25 €.

A ver, escuchar y aprender con el monólogo Vida de periodista de Carlos Garrido, porque en él este periodista, escritor, arqueólogo y músico regala su memoria para dar claves no solo profesionales sino hasta vitales.

Carlos Garrido: Vida de periodista. Viernes en Llibreria Drac Màgic (Jeroni Antich 1), 20 h.

A ver la triple sesión Tres cómicos con un mismo destino, porque propone una tríada de monologuistas potentemente rematadora, porque el recorrido de sus protagonistas asegura humor autoral en el mejor sentido de la palabra.

Tres cómicos con un mismo destino: Yunez Chaib + Tolo Sansó + Toni Nievas. Viernes en Escola de teatre Scenarium (Pont 8, Pont d'Inca), 20 h., 10 €.

Es variat

A la mesa redonda "La sostenibilidad desde los proyectos culturales", porque profesionales de primera línea darán claves, pautas y puntos de vista basados en su propia práctica para contrapesar equilibrio medioambiental e iniciativas culturales.

"La sostenibilidad desde los proyectos culturales". Con Nekane Aramburu (directora de Es Baluard), Marcos Tur (experto en permacultura y sostenibilidad) y Tatiana Sarasa (artista). Martes en Club Diario de Mallorca (Puerto Rico 15), 19 h.

A la nueva visita guidada del ciclo De marès i formigó, porque dan a conocer el entorno arquitectónico de Es Baluard no como construcción aislada, sino como resultado de un conjunto de factores históricos, patrimoniales y arquitectónicos, con especial atención a las murallas, y porque se llevan a cabo con profesionales del reputado estudio Arquitectives.

Ciclo de visitas guiadas De marès i formigó. Con Cristina Llorente y Marina Crespí (Arquitectives). Miércoles en Es Baluard (Plaça de la Porta de Santa Catalina 10), inscripciones en activitats@esbaluard.org.

Al nuevo capítulo del ciclo Retrockpestiva, porque programa excelentes documentales sobre capítulos fundamentales de la historia de la música, y porque en esta ocasión proyectan la película sobre el universo de Jorge Martínez, líder de los históricos Ilegales.

Retrockpestiva: Mi vida entre las hormigas, de Chema Veiga y Juan Moya (2017). Miércoles en Teatre Catalina Valls, 20 h.

A la mesa redonda "Sobre antiespecismos y feminismos", porque se dará una visión documentada y exigente sobre sexismo y especismo como formas de discriminación manifestadas en patrones opresivos de jerarquía y dominación, y porque la voz cantante la dará la reputada periodista y activista Ruth Toledano.

"Sobre antiespecismos y feminismos". Con Ruth Toledano, Carme Buades y Estela Díaz. Jueves en Es Baluard (Plaça de la Porta de Santa Catalina 10), 19 h.

A la exposición Jujol a la Seu, porque coincidiendo con el 140 aniversario del nacimiento del arquitecto Josep Maria Jujol, referente del modernismo catalán y colaborador de Gaudí, se hará un recorrido por su intervención parcial en la Catedral.

Jujol a la Seu. Inauguración jueves 24, 19 h., hasta el 7 de abril.

A la exposición Colectiva 40x25, porque celebra los 25 primeros años de existencia del Centro de Estudio Fotográficos CEF, porque hace muchos años que es un punto primordial de la mejor creación audiovisual de las islas, y porque para tal efeméride reúne a cuarenta obras de otros tantos autores locales.

Colectiva 40x25. Arxiu de Imatge i So (C.C. La Misericòrdia, plaça Hospital 4, edificio entrepatios, 3er piso), hasta el 31 de enero.

A la exposición Migjorn de Jaume Roig, porque su revisionismo de la cerámica tradicional es más que estilosa, es artística; porque sus nuevas formas contienen tradición y visión contemporánea.

Jaume Roig: Migjorn. Aba Art Lab (Plaça Porta de Santa Catalina 21B), hasta marzo.

A la exposición Home Recordings de Fabio Viscogliosi, porque es en la galería L21 y eso es garantía de criterio comprobable y riesgo valorable, y porque es el estreno en dicho espacio de la pintura de este artista francés.

Fabio Viscogliosi: Home Recordings. L21 Gallery (Gremi Ferrers 25, polígono Son Castelló), hasta el 8 de marzo.

A la exposición Aurora Picornell (1912-1937). Història i memòria, porque muestra la trayectoria vital y de pensamiento de esta pionera del sindicalismo y antecedente del feminismo, porque a través de su figura la memoria progresista, republicana y democrática son sinónimos.

Aurora Picornell (1912-1937). Història i memòria. Edifici Sa Riera (Miquel del Sants Oliver 2), hasta el 1 de febrero.

A la exposición Somiant déus. Blai Bonet, Toni Catany, porque son 120 instantáneas del extraordinario fotógrafo centradas en el cuerpo masculino, y porque añade la impagable singularidad de venir acompañadas por textos del poeta y escritor.

Somiant déus. Blai Bonet, Toni Catany. C.C. Sa Nostra (Concepció 12), hasta el 1 de febrero.

A la exposición Ballard Baluard, porque del fascinante mundo del escritor revisitado por una amplia nómina de artistas de todo el mundo no puede salir más que hipercreatividad fascinante.

Ballard Baluard: Helena Almeida, Diana Coca, Juana Francés, José Guerrero, Tadashi Kawamata, Anselm Kiefer, Mati Klarwein, Marina Núñez, Guillermo Pérez Villalta, Francisco Ruiz de Infante, Amparo Sard, Baltazar Torres, Marcelo Víquez and Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze). Es Baluard (Plaça Porta de Santa Catalina 10), hasta el 17 de marzo.

A la exposición La competición en la antigua Grecia, porque muestra la relevancia que la práctica deportiva tuvo en la antigua civilización a partir de unos fondos cedidos por el muy prestigioso British Musem de Londres.

La competición en la antigua Grecia. Caixaforum (Plaça Weyler 3), hasta el 31 de marzo.