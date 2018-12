El tráiler de 'Vengadores: EndGame' ya es el más visto de la historia

EP Vengadores: EndGame ya bate récords. Hace algo más de un año, el 29 de noviembre de 2017, Marvel lanzó el tráiler Infinity War, que se convirtió en el más visto de la historia en sus primeras 24 horas con 230 millones de reproducciones. Sin embargo, el primer adelanto de la cuarta entrega de Vengadores ha pulverizado ese récord con casi 300 millones de visualizaciones en un solo día.

Los fans de la Casa de las Ideas estaban ansiosos por ver las primeras imágenes de la próxima película de este grupo de superhéroes y se han movilizado en masa para ver el tráiler de Vengadores: Endgame, un filme que se estrenará el 26 de abril de 2019.

Además, el vídeo consiguió un récord de conversación en Twitter, al generar 549.000 menciones en 24 horas. De esta manera, supera las marcas establecidas previamente por Vengadores: Infinity War, que fue citada en 389.000 ocasiones y Black Panther, que obtuvo 349.000 menciones.

Marvel Studios, que publicó el vídeo sin previo aviso, ha agradecido a través de su cuenta de Twitter a los aficionados el apoyo incondicional que les brindan con cada película.





To the greatest fans in the world, thank you for being there from the beginning until the endgame and making this the most viewed trailer in history with 289M views in 24 hours! pic.twitter.com/oWBDCe4e0m