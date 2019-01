Netflix revela el final más difícil de 'Black Mirror: Bandersnatch'

EP / Madrid Black Mirror: Bandersnatch, la película interactiva de Netflix en la que los espectadores deciden en desarrollo de la trama, cuenta con múltiples combinaciones y resoluciones. La historia de Stefan tiene varios finales, algunos de ellos secretos, y ahora Netflix ha revelado cuál de los cinco principales es al que llegan menos usuarios, es decir, el más difícil de conseguir.

La mayoría de estos datos publicados por la plataforma se refieren a las elecciones que deciden hacia qué final se dirige la historia de Stefan, Colin y compañía. ¿Qué opciones son las que eligen nuestros amigos? ¿Y las más populares? Algunas cuentas oficiales de Netflix en diferentes países, y la cuenta de Black Mirror, han dado respuesta a estas preguntas vía Twitter.

Un ejemplo es el dato ofrecido por la propia cuenta oficial de Black Mirror: "En el día más importante de la vida de Stefan, más del 60% de los amigos del futuro le alimentaron con Frosties".

