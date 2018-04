Alimentos que quitan el hambre y no engordan

A.R. Tratar de perder peso o llevar simplemente una dieta sana no es fácil cuando vivimos rodeados de tentaciones culinarias de todo tipo, y no siempre sanas. Pero seguir unas costumbres de alimentación saludables no debe ser sinónimo de pasar hambre.

Por eso, aquellos alimentos que nos llenan sin engordar pueden ayudarnos en nuestros objetivos, aunque siempre siguiendo una dieta equilibrada, con la que nos puede ayudar un especialista.

Estos son 10 de ellos:

Frutos secos

Los frutos secos, ya sean almendras, avellanas, nueces u otros tipos, son uno de nuestros grandes aliados para acabar con el hambre gracias a su alto contenido en proteínas y fibra. Además, tienen otros múltiples beneficios, como los que aportan los ácidos grasos omega-3. Eso sí, no hay que pasarse con las cantidades si no queremos obtener el resultado contrario a que buscamos.

Avena

La avena se han convertido en el cereal de moda en los últimos años, y no es para menos. Sus altos niveles de fibra y proteínas lo convierten en uno de los alimentos más saciantes. Además, combina perfectamente con frutas o yogures para seguir una dieta sana. La avena favorece también el buen funcionamiento de las neuronas y ayuda a conciliar el sueño.

Patatas

Cocidas o asadas, las patatas, una gran fuente de proteínas, fibra y potasio, ayudan a saciar el hambre. Eso sí, es mejor evitarlas en grandes cantidades si son fritas.

Sopa

El agua puede ser también saciante. Por eso algunas sopas caseras, por ejemplo de verduras, son una gran opción si lo que queremos es satisfacer el hambre con un plato sano que no nos aporte grasas ni calorías de más.

Arroz integral

El arroz integral es otro alimento saludable que ayuda a saciar el hambre sin engordar por su bajo contenido en grasas. Este tipo de arroz, más nutritivo que el blanco, contiene gran cantidad de fibra y vitamina B, así como minerales.

Legumbres

Las legumbres ofrecen una excelente combinación de fibra, proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables. Gracias a sus carbohidratos de lenta asimilación, el proceso de digestión dura más tiempo, lo que hace que la sensación de saciedad en el estómago dure más.

Huevos

La clara de los huevos es uno de los alimentos ligeros pero a la vez ricos en proteínas que se puede encontrar. En general, los huevos son un alimento muy nutritivo que no aporta demasiadas calorías y que se puede cocinar y combinar de maneras muy diferentes y saludables.

Manzanas

Las manzanas, como postre o tentempié, se erigen en una de las opciones más sanas de nuestra dieta en el día a día. Además, una manzana poco antes de comer calmará el apetito gracias a su alto contenido en fibra y agua.

Yogur griego

Los yogures son una fuente de proteínas y retrasan el proceso digestivo, lo que ayuda a saciar el hambre, algo ideal para nuestro objetivo. En esta sentido, son los yogures griegos los que tiene una mayor capacidad para mitigar el hambre, aunque también contienen una mayor proporción de grasas.

Chocolate negro

Aunque puede parecer lo contrario, en dosis pequeñas el chocolate negro, con al menos un 70% de cacao o más, puede ser nuestro aliado en una dieta sana. En dosis de unos 20 gramos nos ayudará a saciar el hambre sin aportarnos dosis excesivas de calorías y nos quitará las ganas de picotear entre horas otro tipo de alimentos dulces.