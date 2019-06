Redacción | Palma El variat es en Mallorca el rey de las tapas; un plato en el que se combinan diferentes raciones de comida tradicional mallorquina para degustar con un buen trozo de pan moreno, bien sea como aperitivo, merienda o incluso cena no apta para estómagos delicados.



Aunque los ingredientes suelen variar según la zona, el bar, o incluso el cliente, que puede elegir qué incluir en su variat, hay tapas que no pueden (o no deben) faltar: la ensaladilla rusa, el pica-pica o el frit, están entre ellos.

Con los ingredientes de este plato tradicional pasa algo similar a la paella: no existe una ley escrita que espefique qué deben o no incluir, pero cuando algún ingrediente poco común se cuela en el preparado, los locales prefieren que deje de llamarse paella (arroz con cosas) o, en este caso, variat.

Tras la publicación en Restaurantes de Mallorca de una fotografía de un variat no pocos usuarios en Twitter han mostrado su desacuerdo con la ración de tortilla que aparecía en el plato.

Es por ello que planteamos una encuesta: ¿qué debe llevar un buen variat mallorquín? Puedes elegir hasta 5 ingredientes imprescindibles y ver qué opciones son las más votadas.