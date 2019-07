Las 10 mejores heladerías de Mallorca según los lectores

Rocío García Souto Los helados son uno de esos alimentos que, a pesar de ser ideales para el verano, apetecen durante todo el año. Además, debido a la gran variedad que existe en el mercado, hay para todos los gustos.

Para descubrir las mejores heladerías de Mallorca hemos preguntado a los lectores y lectoras a través de Instagram, y hemos recopilado las 10 más votadas.

1. RivaReno. Es una heladería artesanal fundada por un ex ejecutivo, una ex periodista de la BBC, un heladero famoso en Boloña y un abogado, que aunaron su pasión por los helados. Tienen una gran variedad de sabores, así como opción para celiacos. En Mallorca puedes encontrar locales de esta franquicia italiana en Palma (en Plaça de la Llotja y en Plaça de la Seu), y en Magaluf.

2 Can Joan de s'Aigo. Esta heladería fundada en el año 1700 es una de las preferidas de los lectores. Sus helados se sirven en vaso de cristal, y están hechos con productos naturales. Disponen de tres locales en Palma: uno en carrer del Baró de Santa Maria del Sepulcre, otro en la esquina de Via Sindicato con avinguda d'Alexandre Rosselló, y el más antiguo en carrer de Can Sanç, el local más mítico de Ciutat.

3. Can Miquel. Esta es una de las heladerías más conocidas de Palma. Situada en la calle Serra de Marina amb Montcades, ofrece a sus clientes más de 30 sabores diferentes, algunos hechos con fruta natural de temporada.

4. Gelateria Colonial. Situada en la calle Gabriel Roca, en Colònia de Sant Jordi, destaca por su producto casero, con con más de 50 años de tradición, y por su oferta de helados veganos, a partir de leche de arroz, sin azúcar y sin lactosa.

5. Ca'n Pau es un negocio familiar situado en la plaza Constitució de Sóller abierto en 1986. En este establecimiento podrás encontrar más de 35 sabores, aunque ellos mismos aseguran que su producto estrella es la naranja, que podrás degustar en sorbete, helado o granizado.

6. La Boutique del Gelato. Además del sabor y la calidad del producto, los clientes de este local destacan el precio económico de estos helados, y las terrazas con las que cuentan algunos de sus establecimientos. Podrás probarlos en diferentes puntos de la isla, ya que cuentan con numerosas tiendas.

7. El Rey del Helado. Está situada en s'Arenal de Llucmajor, y solo abre durante la temporada de verano. Encontrarás una decena de sabores entre los que elegir.

8. Osiris. Esta cafetería heladería está Cala Millor y sus clientes alaban la calidad de sus helados y de sus tartas.

9. Gelats Paco. El fundador de esta heladería, Francisco Aznar, comenzó a vender su producto en un carrito ambulante. Actualmente disponen de dos tiendas en Palma: una en la calle Benet Pons i Fàbregues, y otra en Blanquerna. En su carta tienen una gran variedad de sabores, y opciones sin lactosa, sin gluten o sin azúcar.

10 Heladeria Milano. Se trata de un negocio familiar con un helados completamente artesanales, que también utilizan para hacer batidos de diferentes sabores. Están en la calle Riu Sil, en Santa Ponça.

Aunque estas han sido las más votadas, los lectores y lectoras también han recomendado Murmui, recientemente aliado con el nuevo Bar Bosch, en Palma; Gelateria Capri, en Andratx; Los Ianini Gelati, en Palma; Can Butxaca, en Pollença; Helados Garrido, en Alcúdia; y Gelats de Sóller, en varios puntos de la isla.