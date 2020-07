Cinco restaurantes en Palma con opciones para celíacos

Rocío García Souto En ocasiones salir a cenar o a comer fuera de casa para una persona celíaca o intorelante al gluten se convierte en una especie de ruleta rusa. Auque cada vez son más los establecimientos que tienen opciones para personas que llevan una dieta libre de gluten, de momento no es algo demasiado habitual. Además, las trazas y la contaminación cruzada, esto es, el contacto entre alimentos que sí tienen la proteína con los que no, durante la manipulación o en el cocinado, no es algo que se controle siempre.

Por eso, te proponemos cinco restaurantes en Palma en los que ir a disfrutar de de platos sin gluten, con total tranquilidad, con opciones además para todo tipo de dietas y gustos.

Spot. Este acogedor restaurante se encuentra en Santa Catalina, en la plaza Verge del Miracle. Con una decoración muy cuidada y un ambiente encantador, te sentirás como en casa. Disfrutarás de una elaborada cocina mediterránea con diversas influencias, donde las especias te trasportarán a través de los platos. Además de su carta, que varía según la temporada, y que puedes consultar online, tendrás a tu disposición las sugerencias del día. No olvides dejarte aconsejar por el personal del local, y avisar de tu intolerancia: te harán la tarea de elegir mucho más sencilla. Recuerda también dejar sitio para el postre, y si tienes la oportunidad de probar la tarta de zanahoria sin gluten, no siempre disponible, no la dejes escapar. La tarta tres chocolates es la opción ideal para los más golosos, y fresas de Sa Pobla con merengue de frambuesa, para quienes prefieran algo más fresco.

Bibap. Es un restaurante asiático que conjuga lo mejor de la cocina china, japonesa, coreana, tailandesa y vietnamita. Platos con un sabor único, hechos de ingredientes frescos y naturales, apostando por productos ecológicos. Como en los anteriores establecimientos, no todas las opciones son sin gluten, pero sin duda tendrás diversas alterativas para elegir. Además, su carta de cócteles te encantará. El local es muy agradable, con un ambiente íntimo, perfecto para acudir en pareja o con un pequeño grupo de amigos, y el servicio exquisito. Está en la plaza del Mercat.

Shibui Ramen Mallorca. Es un local muy pequeño, con terraza, situado en calle Argenteria. Podrás elegir entre diferentes tipos de auténtico ramen japonés, con opciones veganas y vegetarianas, con un intenso sabor. La simpatía y disposición de los propietarios hará que la experiencia sea de lo más amena. Además, el precio es realmente asequible, y, si lo deseas, puedes reoger tu menú para llevártelo a casa.

Naan Street Food. Sabemos que te gusta viajar, pero este no es el mejor momento para hacerlo. ¿Qué te parece si descubres la gastronomía de otros rincones del planeta sin moverte de Palma? No es lo mismo, pero la experiencia vale completamente la pena. Este restaurante están en calle Caro, y es bastante pequeño por lo que es casi indispensable reservar con antelación. Ensaladas, ceviche o tataki son algunas de las opciones entre las que podrás elegir, todo presentado de forma excepcional. Además, puedes pedirlo a domicilio o pasar a recogerlo.

Urban Sushi. Uno de los locales está en calle Caro, y el otro en calle Aragón, a la altura del 204. Se trata de un restaruante japonés con una gran variedad de sushi para complacer a todos los paladares. Algunos días de la semana activan promociones con descuentos, tanto para pedir a domicilio como para ir a comer al restaurante. Puedes elegir las piezas que más te gusten, u optar por algunos de los menús diseñados, adaptados a una dieta libre de gluten.

Te recomendamos que siempre recuerdes tu intolerancia a los camarero o camareras, para evitar cualquier tipo de confusión o malentendido.

¿Conoces más restaurantes en los que disfrutar sin tener que preocuparte del gluten? Deja tu recomendación en los comentarios para que otras personas puedan consultarla.