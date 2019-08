Los 10 mejores lugares de Mallorca para ver las Perseidas

Rocío García Souto Los amantes de la astronomía esperan impacientes el mes de agosto para observar el fenómeno conocido como Lágrimas de San Lorenzo o Perseidas. Este año la noche ideal, en la que más actividad podremos observar en el cielo, es la madrugada del domingo 12 de agosto, aunque las noches previas y posteriores también se producirán numerosos impactos de los meteoritos en la atmósfera.

Te hacemos 10 propuestas sobre los mejores lugares de Mallorca para ver la lluvia de estrellas.

Cala Torta. Si eliges pasar un día de playa en esta zona de Artà, aprovecha para quedarte durante la noche y esperar a las estrellas fugaces mirando al cielo. Es un arenal de fácil acceso y cómodo. Muy cerca puedes encontrar cala Mitjana, cala Mesquida o cala Matzoc, de características muy similares y también idóneas para tu propósito.

Cúber y Gorg Blau. Estos dos embalses de la isla reúnen las condiciones necesarias para poder otear el cielo, ya que al estar en plena Serra la contaminación lumínica es mínima. Si eliges este emplazamiento para pasar la madrugada, te recomendamos que seas previsor y acudas con tiempo, ya que muchas personas acuden a esta zona cada año por estas fechas.

Coll Baix. Se trata de una fantástica cala de difícil acceso en el ayuntamiento de Alcúdia, muy frecuentada por propietarios de embarcaciones y excursionistas. La noche de las Perseidas puedes descender hasta este maravilloso rincón si conoces muy bien la zona, o quedarte en la parte alte, muy cerca del refugio que lleva el mismo nombre. Es un entorno natural, muy tranquilo y sin iluminación.

Formentor. La península de Formentor también ofrece maravillosos lugares para mirar al cielo sin que la luz artificial interfiera y nos impida gozar de las estrellas. Puedes acercarte hasta la playa de Formentor, hasta cala Figuera, o cala Murta.

Observatorio de Costix. El domingo 12 de agosto el Observatorio Astronómico de Mallorca celebrará una velada especial para los amantes de la astronomía. Para participar es imprescindible la reserva de plaza. El precio por persona es de 12 euros.

Es Trenc. El arenal de Campos puede ser una buena opción para los que no quieran adentrarse en la Serra de madrugada. Aunque la oscuridad no es tanta como en otras zonas, no impiedirá disfrutar de las Lágrimas de San Lorenzo. Es una buena opción para quien no quiera adentrarse de madrugada en la Serra.

Playa de Sa Canova. En Can Picafort puedes acercarte a esta playa virgen. Las urbanizaciones que la flanquean impedirán que la oscuridad sea totl, aunque permitirán difrutar igualmente del cielo.

Cala Varques. Esta cala del parque natural de Mondragó, sin viviendas cerca ni iluminación, es una gran opción para pasar la noche de las Perseidas. Par llegar al arenal será necesario una buena caminata, aunque valdrá la pena.

Un refugio. La Tramuntana cuenta con numerosos refugios de montaña gestionados por administraciones públicas en los que se puede pernoctar, previa reserva. Al estar en plena naturaleza, serán lugares ideales para mirar las estrellas y pasar cómodamente la noche en plena naturaleza.

Un barco. No todo el mundo tendrá la oportunidad de echarse a la mar, pero disfrutar de las estrellas fugaces en medio del Mediterráneo será sin duda una gran experiencia. Si tienes una pequeña barca o un llaüt, podrás alejarte lo suficiente de la costa, o desplazarte a una zona sin población hasta que la oscuridad sea total, y dedicarte tan solo a mirar las estrellas.

Además de estos lugares que te recomendamos, puedes consultar un mapa lumínico para ver qué zonas tienene menos contaminación y son, por tanto, más adecuadas para ver mejor las Perseidas. Eso sí, no te aventures por zonas en las que no hayas estado previamente para no perderte y no correr el riesgo de sufrir accidentes.