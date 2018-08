Siete calas con encanto en la bahía de Palma

Miguel Ángel Álvarez Alperi Ahora que las carreteras están llenas de coches de alquiler lo que menos apetece es hacer kilómetros, así que para los que viváis en Palma y alrededores, aquí tenéis mi selección de las siete calas con más encanto de la bahía de Palma. Una para cada día de la semana, para gozar del mar sin falta de coger el coche (a todas se puede llegar en bus) y sin sufrir las masificaciones de los populares arenales; porque lugares con tanto encanto como estos solo se recomiendan en los buenos libros.

Solo en mi guía de “Todas las playas de Mallorca” aparecen las 51 playas y calas que hay en la bahía de Palma de las 284 que hay en la isla de Mallorca. Entre estas siete playas y calas hay para todos los gustos: tres de ellas las recomiendo para familias, otras tres para parejas y una para nudistas. No hay ninguna recomendada para senderistas (lo cual quiere decir que no tendrás que sudar demasiado para hacerla tuya) ni para urbanitas, aunque lo que si tienen en común todas ellas es su especial encanto, y que puedes llegar hasta ellas en transporte público. No te esperes grandes playones, porque a veces son tan solo un puñadito de arena gruesa desde la que podrás observar desde la distancia a los bulliciosos bañistas de sus vecinas más populares y democráticas. Son calitas humildes, pero con mucho encanto.

Cala Falcó, la cala del chiringuito de los faraones.

BUS: Línea 107, parada Hotel Cala Vinyes.

Recomendada para parejas.

El otro día un buen amigo me explicaba que para él una playa sin chiringuito no era una playa. Que un buen baño tenía que estar maridado, primero, con un Martini y su aceitunita, y después con un pescadito a la plancha degustado al borde del mar. Tengo que admitir que tenía buena parte de razón… pero lo que más me conquistó fue lo de acabar el ágape sesteando bajo una de esas sombrillas con aspecto tropical. ¡Qué caray! Estamos de vacaciones, ¿verdad?, pues hoy nos dejamos la fiambrera en casa, que vamos a Cala Falcó, la cala de las escaleras faraónicas y el chiringuito de las sombrillas tropicales. Los que se dejan ver por aquí son en su mayoría gente joven, visitantes asiduos que repiten cada año y que vienen por su ambiente peculiar, lejano a los estereotipos propios de zonas masificadas. Al ocaso la playa se convierte en una fiesta al aire libre; la inmensa bóveda celeste se viste de luto alumbrada por la Luna y las estrellas y entonces, mientras suena la música y la cálida brisa marina te sobrecoge, enfunda y acaricia, el alma pierde el sentido y se desatan las pasiones [...]. Hay quién dice que en este escenario surgieron numerosos amoríos, algunos de los cuales llegaron a ser portada de las revistas del corazón, así que ojo con los paparazzis, y, sobre todo, escoge bien tu pareja, que por estos lugares Cupido se muestra incansable y no duda en flechar a todo aquel que se le antoje.

Bella Dona, para tomar el sol como Dios nos trajo al mundo.

BUS: Línea 107, parada Urb. Sol de Mallorca.

Recomendada para nudistas.

Cuando la descubras verás como la cala de la Bella Dona hace justicia a su nombre por lo bella que la verás oculta entre los pinos, medio perdida, desnuda de caprichos turísticos y tendida bajo el sol mediterráneo como Dios la trajo al mundo. Es el rinconcito que estabas buscando para tomar el sol con la suficiente intimidad como para disfrutar de la naturaleza sin complemento alguno. Ya sabes que en Mallorca la práctica del nudismo está permitida legalmente y que además está bien vista, pero hay lugares como este donde uno puede estar mucho más tranquilo que en otras como la del Mago que, aunque está declarada nudista “oficialmente”, a mí, personalmente, me agobia un poco por estar siempre abarrotadísima (si te descuidas, lo mismo se te sientan encima). También es perfecta para bucear sobre las praderas de posidonia que hay junto a las rocas. Ya te habrás dado cuenta que es una de las zonas del litoral de este municipio que menos ha sufrido el ataque del urbanismo desmedido. Las mansiones que ocupan la lujosa Urbanización Sol de Mallorca y el Casino de Mallorca son todo (que no es poco) cuanto veras construido por aquí. Aunque siguen empeñados en construir y modificar terrenos de la costa que son de dominio público con escaleras, soláriums, etc., no es comparable con el barullo urbano de Magaluf y Palmanova.

Conoce conmigo las otras cinco calas con encanto.

Concurso 'La cala misteriosa'