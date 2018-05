Netflix publica el tráiler de la comedia 'Ibiza'

Redacción | Ibiza La plataforma de video bajo demanda Netflix publicó ayer el tráiler oficial de ´Ibiza´, uno de los títulos que llegarán a Netflix durante el mes que viene.

La plataforma digital ha confirmado que el próximo 25 de mayo estrenará mundialmente esta comedia romántica, dirigida por Alex Richanbach, conocido por ´El curioso caso de Benjamin Button´ (2008) y ´We Are Young´ (2013).

Gillian Jacobs, Vanessa Bayer y Phoebe Robinson protagonizan esta película americana junto con Richard Madden, famoso por su papel de Robb Stark en ´Juego de Tronos´. En el reparto aparecen también nombres de conocidos actores españoles como Jordi Mollà y Félix Gómez.

Gillian Jacobs interpreta en esta historia a Harper, una neoyorquina treintañera soltera que viaja a Barcelona y a Ibiza acompañada por sus dos mejores amigas. Lo que en principio era un viaje de negocios acaba convirtiéndose en una aventura salvaje de fiestas nocturnas. En una de esas salidas Harper se enamora de Leo, un DJ famoso. La trama se centra entonces en la búsqueda del músico, que interpreta Madden.

Gillian Jacobs es conocida por la serie ´Love´ y la comedia televisiva ´Community´, donde interpreta a Britta Perry. Vanessa Bayer es una popular cómica que ha participado en el late show estadounidense ´Saturday Night Live´. Phoebe Robinson es escritora y humorista, popular, entre otras cosas, por el programa de televisión ´2 Dope Queens´.

En el cartel publicitario de ´Ibiza´ aparecen Bayer y Robinson junto con Jacobs, ataviada con un llamativo mono de unicornio, caminando descalzas con las sandalias en la mano y la imagen de Dalt Vila al fondo.

Esta comedia romántica, escrita por Lauryn Kahn, acabó en manos de Netflix, aunque inicialmente se había creado para Sony. El título que tenía entonces la cinta era ´I´m in Love With the DJ´.

Los castings para ´Ibiza´ se hicieron en Los Ángeles, Londres y España. El rodaje comenzó el verano pasado.