Así suena 'This is me', el nuevo tema grupal de 'OT'

V.S.M. 'Operación Triunfo 2018' ya tiene su tema grupal. El título escogido para esta canción es 'This is me' y los nuevos triunfitos han aprovechado su pase de micros para presentarla.

Los 16 concursantes del programa se pusieron ante sus profesores sin esconder sus nervios por ese importante momento. Al sonar los primeros acordes los nervios quedaron fuera y los jóvenes artistas se mostraron de lo más entregados con su tema.

La próxima gala de 'OT' será el escenario elegido para presentar al público 'This is me'.