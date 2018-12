Alfred recurre a la meditación tras su ruptura con Amaia

EP Una ruptura no es nada fácil y si no que se lo digan a cualquiera. Esta semana el que está intentando llevarlo como puede es Alfred García, el que fuera participante de la edición de 'Operación Triunfo 2017' y pusiera voz, nunca mejor dicho, al exitoso programa junto a Amaia Romero.

Ambos concursantes fueron despuntando en el 'talent show', y rápidamente se congraciaron el cariño y el favor de los telespectadores y millones de seguidores... La pareja se unió más lejos de los micrófonos y poco a poco fueron cultivando un amor que bien recordó al que vivieron en la primera edición Chenoa y David Bisbal... en todos los sentidos, podemos decir ya. El amor de la cantante de Barcelona y la pamplonica, traspasó fronteras y el dueto fue incluso tildado con un nombre Almaia.

Terminado el concurso, Alfred y Amaia fueron los grandes representantes de Eurovisión y si bien no ganaron el premio, sí que ganaron mucho calor y magia. Meses después de esta bonita relación, solo quedan rescoldos y estamos viviendo una situación muy Chenoa y Bisbal cuando rompieron.

La pareja daba por terminada su relación hace unos días durante la famosa gala del Sida. Una gala, la de este 2018 que sin duda va a quedar marcada en el calendario por no presentarla ya Miguel Bosé y por la ruptura de Amaia y Alfred. Aunque la pareja ya no se dejaba ver junta desde hace algún tiempo, el adiós llegaba por parte de Amaia Romero en esa gala de 'People in red'.

El cantante catalán no lo está nada bien y ya le decía aquel día a Amaia Romero que le estaba dejando tirado... Días después intentado encontrar tranquilidad interior, Alfred ha decidido buscar ayuda en la meditación y el yoga en el hostal Empuries.

"No hay que perder nunca de vista a nuestro yo interior. Han sido unos días de paz, amor y reflexión que necesitaba para coger fuerzas por todo lo que se viene. Gracias xuanlanyoga por tanto bien. Mi espíritu está preparado con todo lo que conllevará. Ha sido un placer compartir contigo estos días de retiro de yoga y meditación. Namasté", profundizaba Alfred.

Para muchos esto de la meditación les puede sonar extraño y no creer en ella, pero puestos en contacto con una de las gurús de la meditación, Úrsula Calvo instructora de meditación y mindfulness, y fundadora de Úrsula Calvo Center, explica: "Decir que no crees en la meditación es como decir que no crees en la gravedad".

Como ya os hemos contado, la meditación es una gran práctica para poder encontrar el equilibrio perdido y ser la mejor versión de nosotros mismo. No es de extrañar que Alfred que se encuentra promocionando '1016', y que en este momento se encuentra ante grandes retos con un ruptura de por medio, haya querido buscar ayuda en la ancestral meditación que practican los vedas desde hace más de 4.000 años y el yoga: "Los beneficios de la meditación y de como el estrés influye mucho tanto en la salud como en las relaciones con las personas como a la hora de gestionar nuestras actividades profesionales".

Uno de los mayores obstáculos que uno se encuentra en las relaciones con las personas y quizá en especial con la familia y las parejas se debe a: "La no aceptación que tenemos hacia nuestra familia en general, del querer tener al lado a una persona que se comporte de una determinada manera basada en nuestras opiniones, en nuestros razonamientos, en nuestras creencias", y es algo en lo que ayuda la meditación explica la exitosa empresaria.

"Con 'Yo Ahora' aprendemos que nuestra vida es algo más allá de nuestra historia, experiencias y realidad que muestran nuestros sentidos. A través de la meditación conectamos con nuestro Ser, con la consciencia pura y accedemos a un campo de infinitas posibilidades donde encontramos libertad, paz, intuición, creatividad... para conseguir llevar nuestra vida a otro nivel", comenta Úrsula Calvo.

"Unos minutos de entrenamiento mental diario te permite acceder a todo tu potencial personal y profesional. Son muchos los beneficios que aporta para el bienestar mental y emocional, y lo van a notar desde el principio”, explica Úrsula Calvo.

Calvo asegura que la decisión de meditar con un instructor como ha hecho el cantante de 'OT 17' es fundamental por varios aspectos: "Considero que es fundamental aprender la técnica con un instructor o un maestro cualificado y cuando hablo de cualificado es una persona que tiene la experiencia suficiente como para poderte responder a la gran mayoría de las preguntas que te van a surgir de la práctica habitual para que no tires la toalla pensando: 'Esto no es para mí' o 'No tengo tiempo' o cualquiera de los innumerables boicots que te hace la mente en la primera etapa. Eso es imprescindible".

Los coach e instructores de meditación como Úrsula aseguran que si toda una generación, de niños, jóvenes y adultos meditara, la sociedad sería mejor e incluso se puede convertir en un bonito regalo para convertir la vida de alguien que desees o para ti mismo en extraordinaria.