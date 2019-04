'Pasapalabra', en peligro: El Tribunal Supremo avala el cese de su emisión

A.G El futuro del programa de 'Pasapalabra', presentado por Christian Gálvez está en el aire. El Tribunal Supremo avala que Mediaset debe cesar la emisión del programa. Según publica Expansión, el diario ha tenido acceso a un auto en el que el TS rechaza el recurso que presentaba la dueña de Telecinco respecto a los derechos de emisión del programa, reclamados por el grupo birtánico ITV Global Entertainment.

La Audiencia Provincial de Madrid dio la razón en 2016 al grupo británico ITV y estableció que Telecinco debía cesar la emisión de 'Pasapalabra' y no podía utilizar ni el nombre del programa ni su formato.

Tras la sentencia, el grupo Mediaset fue condenado a indemnizar con 15 millones de euros al grupo birtánico. Esta decisión fue ratificada posteriormente, reduciendo la indemnización a 7 millones.

Ambas partes recurrieron al Tribunal Supremio y según ha informado Expansión "El TS solo admite uno de los motivos del recurso que planteaba Mediaset, el único que va a juzgar, relativo a la indemnización por derechos de propiedad intelectual equivalente al importe de las ganancias obtenidas por el uso del formato y del nombre".

El grupo de comunicación Mediaset ha emitido un comunicado en el que aclara que "la sentencia no es firme ni ejecutable, sino que será revisada por el Tribunal Supremo". De esta manera, la cuantía exacta de la indemnización no se sabrá hasta que el TS revise el recurso e incluso podría aumentar si Telecinco no cesa la emisión de 'Pasapalabra' y el TS da la razón a la ITV Global Entertainment.