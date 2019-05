Madonna edita su actuación en 'Eurovisión' y la sube a Youtube sin gallos

L.T. Madonna fue la gran estrella de 'Eurovisión 2019' pero su actuación sobre el escenario de Tel Aviv no fue como se esperaba. La reina del pop recibía millones de críticas por interpretar su gran éxito 'Like a Prayer' desafinando como pocas veces se le ha visto.

Parece que ella tampoco ha quedado muy contenta con su 'perfomance' en el festival de la canción europea, así que la cantante ha editado su actuación para quitar todos los gallos que se oyeron en pleno directo y ha subido el vídeo a Youtube sin desafines.

"Let's never underestimate the power of music to bring people together" - @Madonna, at the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2019.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/18RF5r0Kq3