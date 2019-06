Iker Jiménez: "El diablo baja la audiencia de 'Cuarto Milenio'"

EP / Madrid Iker Jiménez es uno de los presentadores más consolidados de la televisión con su programa sobre sucesos paranormales en Cuatro, ‘Cuarto Milenio’. Considera que la clave es que "no se lee un guion, si alguien me trae un guion que yo haya leído alguna vez le traigo 1.000.000 euros, por fortuna a mí nadie me dice lo que tengo que hacer y he conseguido por lo que sea que sea verdad, porque lo estamos haciendo con corazón. Jamás hemos hecho nada por audiencia, somos más verdad que nadie y entonces eso puede ser creído o no".

En cuanto a si ha sentido miedo con alguna investigación que se ha realizado en el programa, el presentador confirma que sí: "Sí, muchas veces. Es un miedo diferente. He conocido a gente que se enfrenta a alguna cuestión de miedo y esta gente, te viene aterrizada con estas historias. Cuando pones el diablo en el programa la línea de audiencia baja y es algo inexplicable".

"La desgracia de ‘Cuarto Milenio’ es que estamos en España y la gente lo identifica con que le va a dar miedo" confiesa Iker. Además, no duda en mandar un mensaje a todos aquellos que no se atrevan a ver el programa: "Yo les diría: 'Aquí vas a aprender y el miedo y el demonio está en la calle no en ‘Cuarto Milenio’".

Iker Jiménez desvela también cuáles son sus principales miedos pero nada tiene que ver con los fantasmas ni con los espíritus con los que está tan acostumbrado a tratar en su programa. "Cuando pongo el informativo me entran escalofríos, cuando veo a alguien que mata a un niño o que ahorca a un animal, cuando veo la falta de empatía, el pasotismo, frialdad o la falta de sentimientos..." confiesa Iker Jiménez.

Lo cierto es que nos ha dejado con la boca abierta porque nadie esperaba que sus miedos fueran esos. "Estamos en una visión de la vida muy indianista, cuando veo el informativo es una píldora de negatividad. Me da mucho más miedo el demonio humano que cualquier fantasma" y además ha compartido con nosotros algo que le sorprende mucho: "Lo que más me sorprende del mundo es que la gente no se da cuenta que el miedo real está todos los días y luego se asusta con un payaso".