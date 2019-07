La sorprendente reacción de Pantoja al ver su cambio físico en 'Supervivientes'

L.T. Después de que el domingo Isabel Pantoja pusiese punto y final a su aventura en Honduras por problemas de salud, la tonadillera ha podido ver ya las consecuencias físicas que le ha supuesto pasar 10 semanas en el concurso más duro de Telecinco, ‘Supervivientes’.

“No tengo culo, he perdido piernas, lo he perdido todo", fueron las primeras palabras de la cantante al ver su imagen reflejada en un espejo tras casi dos meses de concurso. Pantoja ha perdido 9 kilos durante ese tiempo. "Me siento muy bien y me encuentro guapa", zanjó finalmente mientras hacía diferentes poses frente al espejo.



Isabel Pantoja reaparecerá

