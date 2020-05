Saray se niega a cocinar en MasterChef y es expulsada fulminantemente

EP / Madrid Saray ha abandonado las cocinas de MasterChef con una gran polémica a sus espaldas. La concursante se ha negado a cocinar la perdiz que le había tocado en la prueba de los delantales negros, algo que a Jordi Cruz le ha parecido una gran falta de respeto tanto para él como para todo el programa.

Y es que la presentación del plato de Saray ha superado al divertido y malogrado 'León come gamba' de Alberto en MasterChef 2015. Muy enfadado, Jordi Cruz preguntaba al resto del jurado qué se había perdido.

Saray presentaba ante sus compañeros y al audiencia su 'Un pájaro muerto en lo alto de un plato'. Una decisión que le valió la expulsión fulminante de Jordi Cruz.

"Hemos pasado a la línea de no estás haciendo nada para estar en estas cocinas. Te lo has tomado a cachondeo, te has reído de tus compañeros que sí han trabajado y de este jurado. Si te parece tan injusto tienes que darte la vuelta y pirarte. Después de lo que acabas de hacer y decir yo no tengo nada más que decir", le echaba en cara Jordi Cruz a Saray.

Algo a lo que ella respondía con un tajante: "El aura podrida tienen todos, van de simpaticones y tienen la negra. No voy a volver a ser simpática ni a reír, voy a ser un robot de cocina".

Una expulsión que se ha convertido en lo más comentado de Twitter pues nadie se esperaba que fuese a ser así su marcha.