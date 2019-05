'Juego de Tronos': ¿Tendrá Arya su propio spin-off?

L.T. Ahora que ‘Juego de tronos’ ha llegado a su fin, sus millones de seguidores se ha quedado sin su serie estrella. Y más allá de la polémica despertada, inevitablemente, por su final, hay muchos fans que ya miran al futuro con la mente puesta en alguno de los spin-off que ya desarrolla HBO. No son pocos los que reclaman una serie protagonizada por Arya Stark.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

En el final de Juego de tronos, tras ver cómo sus hermanos Bran y Sansa se convierten en Reyes y Jon Snow es desterrado, de nuevo, a la Guardia de la Noche, Arya se embarca en una nueva aventura para descubrir qué hay más allá del oeste de Poniente. Quiere ver eso que, tal y como dice la joven Stark "no aparece en los mapas".

El plan de Arya es navegar hacia el Poniente de Poniente, más allá de lo que nadie ha navegado, dejando atrás todas las tramas de los Siete Reinos y su supuesta misión de ser un heraldo de la muerte. Esto abre un sinfín de posibilidades para el futuro, ya que Arya podría encontrar desde nuevas culturas a futuros conflictos o simplemente descubrir que la Tierra es redonda y dar la vuelta al mundo.

De hecho, la joven Stark ya anunció sus ganas de aventura en la 6ª temporada, cuando estando en Braavos le preguntó a Lady Crane qué había al oeste de Poniente, a lo que le respondió que "nadie lo sabía porque ahí acaban los mapas". Arya contesta que algún día querría ver eso, y es exactamente lo que hace al final de la serie, en uno de los arcos mejor cerrados de los personajes de Juego de tronos.

Eso sí, también hubo fans que tras su heroica actuación en la Batalla de Invernalia, donde acaba con el Ejercito de los Muertos al matar al Rey de la Noche, salvando a Daenerys, Jon y compañía de una muerte segura, están algo decepcionados con el hecho de que no se cumpliera la profecía de Melisandre y no fuera ella quien cerrara los ojos verdes de Daenerys Targaryen. Eso sí, un spin-off de Arya la descubridora enjugaría ese mal sabor de boca.

Nadie que haya intentado cruzar el mar del Atardecer en la historia de 'Juego de tronos' ha regresado para contar qué hay más allá. Arya podría ser la primera persona que abre la puerta a éste nuevo mundo. Y ahora que el gobierno de los Siete Reinos está en las progresistas manos de Bran, Tyrion, Sam y el resto de los nuevos consejeros, podría ser una forma perfecta de ampliar el universo de George R.R. Martin.

¿En marcha un spin-off de Arya?

"La gente no quiere que termine", dijo la actriz Maisie Williams en una entrevista con Entertainment Weekly. "No importa cómo lo termines, porque la gente no quiere que termine. Así que el final no va a estar bien porque 'el final' no está bien. ¿Sabes a lo que me refiero? Creo que la forma en la que la terminamos es la correcta, y creo que es la hora".

Tanto ella como la actriz Sophie Turner aseguraron en otra entrevista con MSN que regresarían en el caso de que hubiese un spin-off centrado en las hermanas Stark. Con HBO preparando tres series distintas del universo Juego de tronos, la posibilidad de que Arya protagonice uno de ellos en el futuro es muy alta, aunque el presidente de programación de HBO Casey Bloys aseguró a The Hollywood Reporter que "sólo retomarán el futuro de ‘Juego de tronos’ una vez que la precuela despegue".

Los fans, que en general se han mostrado bastante decepcionados con el final de la serie, llegando a reunir más de un millón de firmas para que la 8ª Temporada se vuelva a hacer con "guionistas competentes", han visto en Arya una pequeña esperanza de que su serie favorita sobreviva.