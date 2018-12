Las 20 series más esperadas de 2019

Ep / Madrid A medida que crece la demanda, la oferta seriéfila continúa creciendo, como demuestran los más de 500 títulos estrenados en 2018. Pero ahora las cadenas y plataformas están enfrascadas en una carrera por producir no solo la mayor cantidad, sino también por conseguir el éxito de la temporada.

Y el inminente 2019 llega cargado de propuestas: desde el ansiado final de 'Juego de Tronos', los esperados regresos de 'True Detective' o 'Big Little Lies' o 'American Gods', o los numerosos estrenos como 'Watchmen'. Estas son las 20 series más esperadas del próximo año:

'Juego de Tronos'

Después de ocho años, la exitosa serie de HBO finalizará con una corta temporada final, de solo seis episodios, que se centrará en la unión de los personajes para enfrentar a un enemigo común. Tal y como acostumbra la ficción, un inmenso reguero de cadáveres está garantizado. Los episodios llegarán a la pequeña pantalla en abril.

'True Detective'

Tras un aclamado debut y una decepcionante segunda temporada, el creador Nic Pizzolatto busca redimirse con esta tercera parte, protagonizada por Mahersala Ali y que llegará a HBO el próximo enero.

'The Act'

La serie está basada en la vida real de Dee Dee Blanchard, una mujer que engañó a amigos, vecinos y a su propia hija para hacerle creer que padecía una enfermedad. Protagonizada por Patricia Arquette y Joey King, la serie llegará a Hulu en primavera de 2019.

'American Gods'

Ha sido un largo y complicado camino hacia la segunda temporada de la serie basada en la novela de Neil Gaiman, que se estrenará en Starz el 10 de marzo. En esta esperada entrega, Shadow Moon (Ricky Whittle) y Mr. Wednesday (Ian McShane) se preparan para la guerra entre los dioses antiguos y nuevos.

'Big Little Lies'

La segunda entrega contará una historia completamente nueva, aunque contará de nuevo con Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern y Shailene Woodley, además de la recién llegada de Meryl Streep.

'Black Monday'

Del creador de 'Happy Endings' llega esta comedia de época ambientada en 1987, durante la peor caída del mercado de valores en la historia de Wall Street. La serie protagonizada por Don Cheadle, Andrew Rannells y Regina Hall intentará responder qué causó ese desplome. La ficción estará disponible en Showtime a partir del 20 de enero.

'Catch-22'

George Clooney regresa a la pantalla pequeña de la mano de Hulu para producir, dirigir y protagonizar esta adaptación del libro homónimo de Joseph Heller, y que contará con Kyle Chandler, Hugh Laurie y Christopher Abbott.

'Deadwood'

Después de 13 años, los fans volverán al universo de la serie con una película revival que, aunque no contará con el elenco original completo, sí traerá de vuelta a HBO a Ian McShane, Timothy Olyphant, Paula Malcomson, Kim Dickens, William Sanderson y Gerald McRaney.

'First Wives Club'

BET traerá este reboot de la película de 1996 'El club de las primeras esposas', que estará protagonizado por Jill Scott, Ryan Michelle Bathe y Michelle Buteau.

'Fosse/Verdon'

FX ha apostado por esta serie limitada basada en la biografía de Sam Wasson sobre el famoso coreógrafo Bob Fosse, que se centrará en su figura y la de su pareja, Gwen Verdon.

'Buenos Presagios'

La próxima aventura televisiva de Neil Gaiman será una serie de seis partes basada en la novela de 1990 que coescribió con Terry Pratchett. Es el primero de una serie de proyectos que creará para Amazon, después de firmar un acuerdo a principios de este año. La serie está protagonizada por David Tennant y Michael Sheen como un demonio y un ángel, respectivamente, que trabajan juntos para tratar de detener el apocalipsis.

'Jane The Virgin'

La comedia sobre una mujer joven que accidentalmente es inseminada artificialmente llega a su fin. Su quinta y última temporada llegará a The CW en primavera de 2019.

'The Passage'

Las novelas de vampiros de Justin Cronin llegan ahora a la pequeña pantalla gracias a la guionista y productora de 'Friday Night Lights', Liz Heldens. La serie llegará a Fox el próximo 14 de enero.

'The Politician'

Ryan Murphy se atreve con una serie de intriga política, que cada temporada retratará una campaña electoral diferente. Tras una intensa lucha entre distintas cadenas, la ficción finalmente fue a parar a Netflix tras su acuerdo millonario con Murphy.

'Ratched'

Otra serie de Ryan Murphy para Netflix, en esta ocasión centrada en la enfermera Ratched, mítico personaje de 'Alguien voló sobre el nido del cuco'. La serie, protagonizada por Sarah Paulson, tiene por el momento un acuerdo por dos temporadas.

'Untitled Morning Show'

Apple está detrás del regreso de Jennifer Aniston a la televisión, junto a Reese Witherspoon. El dúo será protagonista de esta serie que tratará los entresijos del mundo de la televisión, así como el impacto del movimiento #MeToo.

'Veep'

La comedia política de Julia Louis-Dreyfus para HBO se estrenará en 2019 su última temporada, que contará tan solo con siete episodios.

'Watchmen'

La serie supondrá el esperado regreso de Damon Lindelof, con una serie ambientada en un tiempo y lugar donde los superhéroes no son salvadores, sino que son cazados como forajidos. Esta serie de Watchmen partirá de la novela gráfica de Alan Moore pero no será una interpretación literal del cómic, sino que ampliará su universo de forma libre.

'What We Do In The Shadows'

Jemaine Clement y Taika Waititi causaron sensación entre los fans del género con un falso documental estrenado 2014 que ahora se convierte en serie para FX. Un trío de vampiros que han existido durante cientos de años lucha por adaptarse a la vida actual.

'Élite'

Uno de los fenómenos del curso seriéfilo que, a pesar de contar con críticas dispares, logró el favor de gran parte de la audiencia. Tal fue el éxito de la primera temporada, que Netflix ya confirmó una nueva entrega que se estrenará a lo largo de 2019